Уважаемые клиенты!
В честь своего 20-летнего юбилея БИНБАНК объявляет распродажу валюты в следующих московских офисах:
ДО «Красная Пресня» — ул. Красная Пресня, 23, к.Б, стр.1
ДО «Алексеевский» — Зубарев пер., 15, к.1
ДО «Краснопрудный» — ул. Краснопрудная, 7-9
ДО «Центральный» — Известковый пер., 3
ДО «Павелецкий» — Зацепский Вал, 5
ДО «Парк Культуры» — Зубовский бульвар, 29
ДО «Земляной Вал» — ул. Земляной Вал, д.24/30, стр.1
В течение всего ноября 2013 года в этих офисах вы найдете самый выгодный курс обмена валюты*!
Узнать курс и заказать валюту можно в будние дни с 10:00 до 18:00 по телефону (495) 755-50-67.
Подробности на сайте: http://branches.binbank.ru/index.php?rzd=obmennik
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* по сравнению с другими офисами Банка в Москве.