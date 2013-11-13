БИНБАНК продлил срок действия потребительского кредита «Точно 20%»

Воспользоваться специальным предложением клиенты смогут до 31 декабря 2013 года.

Потребительский кредит «Точно 20%» приурочен к 20-летнему юбилею БИНБАНКа. Основным преимуществом предложения являются четкие, понятные и прозрачные условия кредитования.

«Слоган «20 меньше, чем 14 со звездочкой» четко объясняет суть продукта. Еще до оформления заявки на кредит клиент точно знает процентную ставку, размер которой равен 20% годовых. Ставка фиксированная и не увеличивается ни при каких обстоятельствах, также отсутствуют какие-либо скрытые комиссии и платежи», – отмечает Юлия Тузовская, руководитель Центра кредитных продуктов БИНБАНКа.

Кроме того, у клиента есть возможность снизить процентную ставку до 19% годовых, подключив программу страхования «Защита кредита», реализуемую совместно с компанией «БИН Страхование».

Оформить кредит «Точно 20%» можно во всех московских и региональных офисах Банка. Кредит выдается в рублях на срок от 6 месяцев до 5 лет, сумма составляет от 30 тыс. до 1 млн рублей. Срок принятия решения о выдаче кредита – 4 дня.

