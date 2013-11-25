Для привилегированных клиентов создан специальный саббренд – «БИНБАНК Премиум
».
Все премиальные клиенты Банка будут обслуживаться в отдельных кабинетах, которые на данный момент имеются в 75 офисах розничной сети. Кабинеты представляют собой современные просторные помещения с удобной мебелью и окном в кассу, что обеспечивает конфиденциальность проведения операций. К 2020 году такие кабинеты будут расположены в 150 отделениях Банка во всех ключевых регионах страны.
«Каждого премиального клиента обслуживает персональный менеджер, главная задача которого – ежедневно помогать в решении любых финансовых вопросов. Персональные менеджеры – это специалисты в области финансов, прошедшие серьезный отбор для работы с ключевыми клиентами, – отмечает Старший Вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин. – Наша цель – предоставить не просто «сухое» финансовое консультирование и банковское обслуживание, а сделать персонального менеджера доверенным лицом клиента и его семьи в банке».
Существенное преимущество модели «БИНБАНК Премиум» заключается в максимально лояльных условиях: получить статус привилегированного клиента просто. Для этого достаточно разместить в одном из офисов с персональным обслуживанием вклады на сумму от 1,5 млн рублей в Москве и от 1 млн рублей в других регионах, либо оформить кредит на сумму от 2 млн рублей. Также клиентами персонального менеджера в этих офисах становятся все владельцы премиального пакета услуг «Весь мир», разработанного для путешествий с максимальным комфортом.
Клиенты «БИНБАНК Премиум» могут воспользоваться специальными пакетными предложениями, депозитами и кредитами на индивидуальных условиях, программами страхования жизни или недвижимости. Список премиальных продуктов и услуг будет постоянно расширяться.
На данный момент в Банке обслуживается более 10 тыс. клиентов, соответствующих критериям «БИНБАНК Премиум». К 2020 году Банк планирует увеличить количество премиальных клиентов в 5-6 раз.