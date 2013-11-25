В Казани приступил к обслуживанию новый дополнительный офис «Яшьлек/16»
В Казани приступил к обслуживанию новый дополнительный офис БИНБАНКа «Яшьлек/16», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 102.
«Это наш четвертый офис в Казани. Мы планомерно следуем стратегии расширения региональной сети банка. В ближайшее время в городе приступит к обслуживанию клиентов еще один дополнительный офис», - отмечает руководитель блока региональных дирекций Алексей Фарафонтов.
Дополнительный офис «Яшьлек/16» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт, купля-продажа наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.
В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с их помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.
Режим обслуживания:
Физических лиц:
• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 17:00
• Вс.: выходной день
Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).
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