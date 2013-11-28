БИНБАНК увеличил капитал на 1 млрд рублей

Таким образом, размер собственных средств Банка составил 23,6 млрд рублей. Увеличение капитала произошло за счет привлечения 10-летнего субординированного кредита.

БИНБАНК в рамках стратегии повышения капитализации планомерно увеличивает размер собственных средств для расширения возможностей по интенсивному развитию. С начала года объем капитала Банка вырос на 28% или на 5,1 млрд рублей.

В 2014 году Банк планирует увеличить собственные средства на сумму 5-10 млрд рублей.

