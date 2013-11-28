В Санкт-Петербурге приступил к обслуживанию клиентов новый офис БИНБАНКа

Дополнительный офис «Академический/78» расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, д. 14, корп. 1, лит. А.

«Мы открыли очередной новый офис недалеко от станции метро Академическая. На сегодняшний день сеть отделений БИНБАНКа в Санкт-Петербурге составляет 13 отделений. Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить потребности клиентов и решать финансовые задачи любой сложности во всех частях города», - отмечает управляющий Западной региональной дирекцией Микаил Татриев.

Новый дополнительный офис в Санкт-Петербурге предлагает широкий спектр современных финансовых продуктов и услуг для частных клиентов: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.

В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.

Режим обслуживания:

Физических лиц:

• Пн. – Пт.: 10:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

