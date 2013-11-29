В Казани приступил к обслуживанию новый офис БИНБАНКа

Дополнительный офис «Авиастроительный/16» расположен по адресу: г. Казань, ул. Симонова, д. 15.

«В течение 2013 мы развернули сеть отделений в Казани, открываем офисы в новом формате. БИНБАНК функционирует в Татарстане уже 7 лет, в этом году мы открыли 4 дополнительных офиса. Во главу угла мы ставим качество обслуживания клиентов и делаем все для того, чтобы наши офисы, а также удобные и выгодные продукты банка были максимально доступны, а клиентский сервис и уровень консультаций специалистов был на высоком уровне», - отметил директор по развитию бизнеса Приволжской дирекции БИНБАНКа Зиляев Марсель.

Новый дополнительный офис в Казани предлагает широкий спектр современных финансовых продуктов и услуг для частных клиентов: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.

В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.

Режим обслуживания:

Физических лиц:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

