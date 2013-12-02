БИНБАНК предлагает новую памятную монету «Год Лошади»

Монета из серебра может стать прекрасным новогодним подарком.

В преддверии праздников ассортимент монет из драгоценных металлов БИНБАНКа пополнился еще одним экземпляром. Памятная монета «Год Лошади», символизирующая наступающий 2014 год, отчеканена из серебра 925-й пробы.

«Мы стремимся радовать и удивлять своих клиентов изысканностью дизайна и широтой выбора монет, – говорит директор департамента разработки розничных продуктов Антон Маслий. – Сегодня в нашем ассортименте их уже свыше 50 видов. Уникальные экземпляры от ведущих монетных дворов, отчеканенные из золота и серебра высочайшей пробы с применением передовых технологий, голографических 3D-эффектов, цветных эмалей и нестандартных форм, способны удовлетворить ожидания самых взыскательных клиентов».

Приобрести монеты можно в любом из московских офисов БИНБАНКа, реализующих монеты.

Полный ассортимент представлен на сайте Банка - www.binbank.ru.

Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре БИНБАНКа по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).



