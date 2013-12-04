Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29 ноября 2013 года в ломбардный список ЦБ РФ включены биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07 ноября 2011 г.). Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года в сентябре 2013 года. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

Напоминаем, что в настоящее время в обращении находятся 3, 4 и 5 серии еврокоммерческих бумаг на сумму 93.8 млн долл. США, а также ещё два выпуска биржевых облигаций БО-01 и БО-03 общим объемом 5 млрд рублей.

