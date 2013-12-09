БИНБАНК разместит биржевые облигации на сумму 31 млрд рублей

Совет директоров БИНБАНКа на заседании 6 декабря 2013 года утвердил выпуск и размещение биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14. Одиннадцать новых выпусков облигаций совокупным объемом 31 млрд рублей Банк планирует разместить в течение ближайших двух-трех лет. Как отмечает Старший Вице-президент БИНБАНКа Ирина Комарова, привлеченные средства будут направлены на расширение программ кредитования розничных и корпоративных клиентов, а также финансирование прочих приоритетных проектов Банка в области ИТ и управления рисками согласно утвержденной стратегии развития.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 8 млрд рублей, а также 3, 4 и 5 серии еврокоммерческих бумаг на сумму 93.8 млн долл. США

