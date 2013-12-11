БИНБАНК и платежная система CONTACT запустили акцию «Комиссия отменяется»

При отправке денежных переводов клиент получает бонус в размере 50 –100% от суммы оплаченной комиссии.

Акция проводится во всех офисах банка, осуществляющих денежные переводы по системе CONTACT, до 31 января 2014 года включительно. Согласно ее условиям, при отправке денежных переводов в страны дальнего зарубежья на электронный счет клиента зачисляются средства в размере 100% от суммы оплаченной комиссии. Перевод средств по России, в Кыргызстан, Молдову, Украину или Грузию принесет клиенту 50% от размера комиссии.

«Электронный счет в интернет-сервисе CONTACT 24 открывается автоматически и соответствует номеру мобильного телефона, указанного при совершении денежного перевода», - отмечает Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

В период проведения акции бонусы зачисляются на счет клиента за каждый отправленный денежный перевод.

