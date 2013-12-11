БИНБАНК открыл корреспондентский счет в китайских юанях

Клиенты получают возможность оптимизировать расчеты с партнерами из Китая.

Корреспондентский счет в юанях открыт в одном из крупнейших банков Китая – China Construction Bank Corporation. Решение об открытии счета связано с ростом интереса корпоративных клиентов Банка к использованию юаней при расчетах по внешнеторговым контрактам с китайскими контрагентами.

Клиенты банка, ведущие внешнеторговую деятельность, получают возможность снизить издержки, связанные с приобретением иностранной валюты, минимизировать валютные риски, оптимизировать и повысить оперативность расчетов с китайскими партнерами.

