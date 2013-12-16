БИНБАНК откроет 19 новых отделений до конца первого квартала 2014 года

8 дополнительных офисов приступят к обслуживанию клиентов уже в декабре 2013 года.

Новые отделения будут открыты в Волгограде, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Пензе, Красноярске, Пскове, Ростове-на-Дону.

«Сегодня у банка более 180 отделений в 56 городах по всей России – от Калининграда до Читы. В 2013 году банк существенно расширил границы своего присутствия, вышел в новые города: Кемерово и Красноярск. Прирост составил 56 офисов, из них 14 - присоединяемого Башинвестбанка. Мы тщательно следим и анализируем экономический потенциал городов России – определяем, где наши продукты и услуги будут востребованы», - отмечает Старший Вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин.

В офисах нового формата существует деление на функциональные зоны. Благодаря эффективной организации пространства клиенты БИНБАНКа обслуживаются в кратчайшие сроки с максимальным комфортом.

