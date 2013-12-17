Агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитные рейтинги БИНБАНКа

Рейтинги отражают высокую кредитоспособность Банка, его устойчивость и стабильность

Независимое рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" подтвердило кредитные рейтинги БИНБАНКа:

• по национальной шкале – уровень "AA", прогноз "стабильный"

• по международной шкале - уровень "BBB", прогноз "стабильный"

Данные позиции отражают высокую степень кредитоспособности Банка как эмитента РФ и сравнительно высокую степень кредитоспособности на международном уровне. Также уровень рейтингов подтверждает устойчивость и стабильность финансового состояния кредитной организации.

Согласно аналитическому заключению агентства, факторами, обосновывающими рейтинг, являются: устойчивые рыночные позиции, стабильная корпоративная клиентская база, высокий запас текущей ликвидности, поддержка банка основным финансово независимым собственником и существенный уровень развития бизнеса. Кроме того, «Рус-Рейтинг» отметил, что достаточность и качество капитала БИНБАНКа хорошие, обязательства банка устойчивы и характеризуются положительной динамикой всех основных источников.

