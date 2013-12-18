БИНБАНК запустил программу рефинансирования потребительских кредитов

Услуга позволяет снизить ставку по ранее взятым в любых банках кредитам, уменьшить размер ежемесячного платежа, заменить несколько займов одним или вывести имущество из залога (автомобиль, недвижимость).



На данный момент программа запущена в Москве и Санкт-Петербурге, в начале следующего года БИНБАНК планирует предложить услугу по рефинансированию кредитов во всех 38 регионах присутствия.



«Рефинансирование кредитов происходит в рамках базовых программ потребительского кредитования, действующих в БИНБАНКе. При этом сумма кредита может превышать размер задолженности, которую планирует погасить заемщик. Таким образом, клиент получает возможность получить дополнительные денежные средства», – отмечает директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий.



Ставка по той части кредита, которая предназначена для рефинансирования, составит 21% годовых. Ставка по оставшейся части займа, которую можно потратить на любые цели, определяется в соответствии с конкретной программой кредитования. Итоговая процентная ставка является средневзвешенной по первой и второй частям ссуды.

