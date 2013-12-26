БИНБАНК исполнил оферту по облигациям

В рамках оферты Банк выкупил ценные бумаги объемом 1,2 млрд рублей.

БИНБАНК полностью исполнил свои обязательства по приобретению биржевых облигаций серии БО-01. В рамках оферты банк выкупил все предъявленные в установленном порядке к продаже ценные бумаги по их номинальной стоимости.

Биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены 20 декабря 2011 года. Ценные бумаги включены в ломбардный список Банка России и высший котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.

