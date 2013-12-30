БИНБАНК открыл второй офис в Оренбурге

Операционный офис «Южные ворота» расположен по адресу: ул. Туркестанская, д.17

В офисе «Южные ворота» физическим лицам доступен весь спектр продуктов и услуг: вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.

Режим работы:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день



Подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

