Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа на уровне А+
Данный рейтинг означает «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – стабильный.
На рейтинге Банка позитивно отражается низкая доля просроченной задолженности и высокая диверсификация пассивной базы БИНБАНКа по кредиторам. Положительное влияние на кредитоспособность Банка оказывает поддержка со стороны конечного собственника и хорошие показатели мгновенной ликвидности.
В качестве других позитивных факторов эксперты агентства отмечают стабильность ресурсной базы, хорошие конкурентные позиции в сегменте кредитования корпоративных клиентов и на рынке розничных депозитов, положительную публичную кредитную историю и широкую географию деятельности.
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