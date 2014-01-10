Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа на уровне А+

Данный рейтинг означает «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – стабильный.



На рейтинге Банка позитивно отражается низкая доля просроченной задолженности и высокая диверсификация пассивной базы БИНБАНКа по кредиторам. Положительное влияние на кредитоспособность Банка оказывает поддержка со стороны конечного собственника и хорошие показатели мгновенной ликвидности.



В качестве других позитивных факторов эксперты агентства отмечают стабильность ресурсной базы, хорошие конкурентные позиции в сегменте кредитования корпоративных клиентов и на рынке розничных депозитов, положительную публичную кредитную историю и широкую географию деятельности.

