БИНБАНК открыл первое отделение в Пскове

Операционный офис «Псковский» расположен по адресу: проспект Октябрьский, д. 44.

В операционном офисе «Псковский» физическим лицам доступен весь спектр продуктов и услуг: вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.

Режим работы:

• Пн. – Пт.: 10:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 18:00

• Вс.: выходной день



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

