Чистая прибыль БИНБАНКа по итогам 2013 года выросла на 67%, cоставив 2,2 млрд рублей

Таковы данные отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.

Размер активов Банка за год увеличился на 30%, достигнув к 1 января 2014 года 218,7 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос на 48% – до 116,2 млрд рублей. При этом объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился ровно в два раза, превысив к концу года отметку в 20 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель также продемонстрировал динамичный рост – на 40% до 96,1 млрд рублей.

Размер привлеченных БИНБАНКом средств от клиентов на 1 января 2014 года составил 157,9 млрд рублей, из них 103,4 млрд приходится на вклады физических лиц. Объем средств частных лиц, размещенных в Банке, за год вырос на 30%.

БИНБАНК продолжает стабильное увеличение собственного капитала, в 2013 году его размер вырос на 36%. Таким образом, к 1 января 2014 года капитал Банка составил 25,1 млрд рублей.

В 2013 году БИНБАНК увеличил региональную сеть на 60 отделений, включая 14 офисов присоединенного Башинвестбанка. Всего у БИНБАНКа на данный момент 193 отделения в 61 городе.

