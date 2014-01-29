Мгновенные переводы с карты на карту стали доступны в интернет-банке БИНБАНКа

Сервис «Турбоперевод» является одним из наиболее востребованных среди держателей банковских карт.

Данная услуга позволяет осуществлять мгновенные переводы средств – достаточно указать номер банковской карты получателя и необходимую сумму.

Ранее переводить деньги с карты на карту в режиме онлайн можно было через банкоматы и платежные терминалы БИНБАНКа. Теперь держатели карт могут воспользоваться сервисом «Турбоперевод» и в интернет-банке, не выходя из дома или офиса.

Переводы осуществляются в трех валютах – рубли, доллары и евро, с любой карты БИНБАНКа на карту платежной системы Visa или MasterCard, выпущенную любой кредитной организацией в России и странах СНГ. При этом с карты Visa можно перечислять средства на карту MasterCard и наоборот.

Мгновенные переводы на карты, выпущенные БИНБАНКом, осуществляются бесплатно. Комиссия за перевод средств клиента в пользу держателей карт других банков составляет 0,45% от суммы, минимум 100 рублей.

Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 555 55 75 (звонки из городов России бесплатны).

