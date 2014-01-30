БИНБАНК увеличит собственный капитал на 4 млрд рублей

Совет директоров БИНБАНКа одобрил допэмиссию акций в пользу компании, бенефициаром которой является Михаил Гуцериев.

Капитал будет увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Банка. Способ размещения - закрытая подписка в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед», бенефициаром которой является основатель БИНБАНКа Михаил Гуцериев.

Общее количество размещаемых обыкновенных именных акций – 9 626 956 штук, форма выпуска – бездокументарная, номинальная стоимость – 200 рублей за бумагу. Цена размещения одной акции составляет 415,50 рублей. В оплату акций будут приниматься денежные средства инвесторов в валюте Российской Федерации.

В результате допэмиссии уставный капитал банка увеличится на 1,9 млрд рублей до 9,3 млрд рублей, а размер собственных средств – на 4 млрд рублей до 29 млрд рублей.

После проведения допэмиссии Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов будет контролировать порядка 77,7% акций Банка, Михаил Гуцериев около 20,6% акций.

Михаил Гуцериев принял решение войти в капитал БИНБАНКа в 2013 году. Текущая допэмиссия является первым этапом реализации данного решения. План последующего увеличения инвестиций Михаила Гуцериева в капитал БИНБАНКа в 2014-2015гг будет утвержден в течение ближайшего времени.

