БИНБАНК ввел новый продукт – пенсионную карту

Годовое обслуживание – бесплатно, на остаток по счету начисляется от 4 до 6% годовых.

Пенсионную карту можно оформить в рамках специальной программы, позволяющей получать средства из Пенсионного фонда РФ на счет в БИНБАНКе. Держателем карты на базе MasterCard Standard может стать любой гражданин, достигший пенсионного возраста.

Карта позволяет получить оперативный доступ к пенсионным средствам: с ее помощью держатель может оплачивать товары и услуги или снимать наличные в банкомате. Комиссия за снятие наличных с пенсионной карты в банкоматах БИНБАНКа не взимается. Кроме того, раз в месяц клиент может снять средства без комиссии в банкомате любой кредитной организации.

Важное преимущество карты заключается в том, что на остаток средств на счете начисляются проценты. Пенсионеры имеют возможность получать доход в размере 6% годовых при остатке свыше 10 тыс. рублей и 4% годовых – при остатке от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Проценты начисляются ежедневно исходя из суммы денежных средств на карточном счете, а выплачиваются – в последний день месяца путем зачисления на счет карты.

БИНБАНК при желании клиента может автоматически перечислять средства с пенсионной карты на другие счета – к примеру, пополнять вклад «Достойная пенсия». Для этого достаточно сделать постоянное платежное поручение, услуга предоставляется бесплатно (в рамках перечисления средств между счетами, открытыми в БИНБАНКе).



Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 555 55 75 (звонки из городов России бесплатны).

