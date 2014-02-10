БИНБАНК во втором полугодии 2013 года в три раза увеличил количество сделок по торговому финансированию

За этот период Банк выпустил более 200 аккредитивов и гарантий на сумму около 50 млн долларов США.

Трехкратный рост количества сделок банк продемонстрировал по сравнению с первым полугодием 2013 года. При этом объем операций в рамках торгового финансирования увеличился в 1,5 раза.

Выпуск аккредитивов осуществлялся в рамках договоров под закупку сырья и оборудования из Европы, Японии и Индии, а также бытовой техники из Китая. Выпущенные гарантии являлись обеспечением пассажирских перевозок в пользу Международной воздушной транспортной ассоциации. Ряд гарантий был выпущен в пользу таможенных органов РФ.

Среди подтверждающих и исполняющих банков - COMMERZBANK AG FRANKFURT, RAIFFEISEN BANK, VIENNA, AUSTRIA, VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG FRANKFURT AM MAIN, MIZUHO CORPORATE BANK LTD, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY, NORDEA BANK FINLAND PLC.

Отметим, что иностранные контрагенты также принимали прямые аккредитивы БИНБАНКа, не требуя подтверждения иностранными банками.

