БИНБАНК успешно погасил серию 03 еврокоммерческих бумаг в размере 60 млн долларов США

В среду, 12 февраля 2014 года, БИНБАНК выплатил российским и иностранным инвесторам 60 млн долларов США, погасив серию 03 (ISIN XS 0890328908) еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком 1 год.

Организаторами выпуска серии 03 ЕСР выступили BCP Securities и ЗАО «ВТБ Капитал». Средства от размещения были направлены на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование внешнеэкономической деятельности клиентов Банка.

Программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года. В настоящее время в обращении находятся серии 04 и 05 еврокоммерческих бумаг на общую сумму 33,8 млн долларов США со сроком 1 год каждая. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 6,75 % и 6,7% годовых соответственно.

