БИНБАНК открыл новый офис в Саратове

Операционный офис «Солнечный» расположен по адресу: Строителей проспект, д.36.

В отделении физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.

Для состоятельных частных лиц в новом отделении предусмотрен специальный кабинет с удобной мебелью и окном в кассу, что обеспечивает конфиденциальность проведения операций. Каждого премиального клиента и его семью обслуживает персональный менеджер. Получить статус привилегированного клиента просто: для этого достаточно разместить в отделении вклады на сумму от 1 млн рублей, либо оформить кредит на сумму от 2 млн рублей. Также клиентами персонального менеджера становятся все владельцы премиального пакета услуг «Весь мир», разработанного для путешествий с максимальным комфортом. Премиальные клиенты могут воспользоваться специальными пакетными предложениями, депозитами и кредитами на индивидуальных условиях, программами страхования жизни или недвижимости.

Режим обслуживания:

Физических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день





Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

