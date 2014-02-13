БИНБАНК установил банкоматы в торговой сети МЕГА

Банкоматы установлены как в московских, так и в региональных торговых центрах.

Устройства позволяют снимать наличные, получать информацию об остатках на карточном счете, моментально переводить средства с карты на карту (услуга «Турбоперевод»), оплачивать различные услуги, включая сотовую связь, мобильный и городской телефоны, интернет, телевидение, ЖКХ. Кроме того, банкомат позволяет самостоятельно поменять PIN-код по картам, выпущенным БИНБАНКом.

БИНБАНК постоянно расширяет сеть самообслуживания, состоящую из банкоматов и информационно-платежных терминалов. На данный момент у Банка более 1100 устройств по России.

