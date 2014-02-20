БИНБАНК упростил линейку потребительских кредитов

Все программы нецелевого кредитования без залога и поручителей объединены в одну. Теперь потребительский кредит в БИНБАНКе – это ссуда до 3 млн рублей под ставку от 15 до 33% годовых.

На максимально низкие ставки могут рассчитывать заемщики с положительной кредитной историей в любом банке, а также клиенты, предоставившие расширенный пакет документов. В расширенный список помимо стандартных документов (паспорт, документы, подтверждающие занятость клиента и его доход) должны входить два дополнительных документа на выбор – например, полис добровольного медицинского страхования или каско, свидетельство о праве собственности на автомобиль или недвижимость, загранпаспорт с отметками о пересечении границы.

Льготные условия кредитования также действуют для тех клиентов, которые получают зарплату на карту БИНБАНКа или являются сотрудниками компаний-партнеров Банка.

«Мы взяли из старых программ самое лучшее и убрали все лишнее. Теперь условия кредитования предельно просты и понятны, наши целевые клиенты смогут заранее определить ставку по кредиту, который они планируют оформить», – комментирует Юлия Тузовская, заместитель директора департамента разработки розничных продуктов.

Срок кредитования – от 6 месяцев до 5 лет, срок принятия решения Банком – от 10 минут до 3 рабочих дней. Оформить кредит можно в течение 30 дней с момента одобрения Банком заявки. Комиссии за выдачу ссуды и досрочное погашение не взимаются.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «БИНБАНК» (www.binbank.ru) или обратившись в контакт-центр по телефону 8 800 200-50-75.

