Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ

Дирекцией Фондовой биржи ММВБ принято решение о включении в котировальный список "А" первого уровня неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций БИНБАНКа серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07 ноября 2011 г.). Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года в сентябре 2013 года. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения. В декабре 2013 года биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 были включены в ломбардный список ЦБ РФ.

