Проект БИНБАНКа «Под крылом чайки» признан лучшей рекламной кампанией 2013 года

БИНБАНК стал лауреатом премии «Банк года», организованной порталом «Банки.ру», в номинации «Рекламная кампания».

Награду за проект «Под крылом чайки» в ходе официальной церемонии в отеле «Метрополь» получил председатель совета директоров БИНБАНКа Сергей Марьин.

«Под крылом чайки» – проект, в ходе которого 20 человек под руководством журналиста и путешественника Михаила Кожухова преодолели по открытому морю более 3 000 миль на барке «Крузенштерн». Маршрут пролегал от испанского острова Тенерифе до немецкого города Росток. Участники проекта ежедневно выполняли обычную для матросов работу, стали частью команды парусника.

