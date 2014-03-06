БИНБАНК разместил 06 серию Еврокоммерческих бумаг

28 февраля 2014 года БИНБАНК закрыл книгу заявок 06 серии Еврокоммерческих бумаг на сумму 47 млн долларов США с доходностью 7,5% годовых в рамках программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) на 300 млн долларов США. Срок размещения – 1 год. Организаторами выпуска являются BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG и ООО «БК Регион». Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов МСБ.

В целях продвижения сделки и презентации Банка на международных рынках в конце февраля 2014 г. Банк провел серию road-show в Москве и европейских городах — Цюрихе, Женеве и Лондоне. 70% книги заявок составили европейские частные фонды, банки и инвестиционные компании. Интерес к выпуску проявили также и российские инвесторы.

«Несмотря на турбулентную ситуацию на рынке, объем выпуска полностью соответствует запланированному, что свидетельствует о растущем интересе к бумагам БИНБАНКа. В соответствии со стратегией инвестиционной привлекательности в 2013 году Банк активно присутствовал на международном долговом рынке, разместив три серии Еврокоммерческих бумаг. В 2014 году мы планируем продолжить выпуск ECP и, таким образом, подготовить рынок к выпуску долгосрочных инструментов, например, Еврооблигаций», - прокомментировала результаты сделки Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.

Напоминаем, что в настоящий момент в обращении находятся еще две серии Программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) на сумму 33,8 млн долларов США со сроком 12 месяцев каждая.

