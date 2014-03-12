БИНБАНК разместил 07 серию еврокоммерческих бумаг

БИНБАНК разместил серию 07 еврокоммерческих бумаг (ECP) на сумму 25 млн долларов США с доходностью 6,25% годовых в рамках программы ECP на сумму 300 млн долларов США. Срок размещения – 6 месяцев. Организатором выпуска является BCP Securities. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов малого и среднего бизнеса.

С начала 2014 года это второй выпуск в рамках программы ЕСР, решение об организации которого было принято в связи с хорошим спросом на годовые бумаги Банка со стороны российских и иностранных инвесторов и с желанием определенного круга инвесторов поучаствовать в полугодовом размещении по результатам проведенного руководством Банка в феврале 2014 года роуд-шоу. Общая сумма привлеченных средств в I кв. 2014 года в рамках данной программы составила 72 млн долларов США.

Напоминаем, что в настоящее время в обращении находятся еще три серии программы (04,05,06) на сумму 80,8 млн долларов США со сроком 12 месяцев каждая.

