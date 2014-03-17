БИНБАНК ввел вклад «Хит сезона» с максимальной ставкой 11% годовых

Ставка 11% годовых начисляется при размещении вклада на сумму от 300 тыс. рублей сроком на 1 год. Новый вклад можно открыть в рублях, долларах или евро на срок от 3 месяцев до 1 года.

Вклад «Хит сезона» позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии проценты выплачиваются по ставке, равной половине ставки размещения депозита. «Предположим, клиент открыл вклад по максимальной ставке 11% годовых, после чего ему потребовались деньги, и он решил расторгнуть договор досрочно. В этом случае вкладчик получит проценты из расчета 5,5% годовых за все время, в течение которого средства были размещены в банке», – поясняет Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Ставки в зависимости от суммы и срока составляют 8 – 11% годовых в рублях, 3,25 – 4,25% годовых в долларах и 2,75 -3,75 в евро. Выплата процентов происходит в конце срока.

Вклад пополняемый, ограничений по минимальной сумме и сроку внесения дополнительных взносов нет.

Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 555 55 75 (звонки из городов России бесплатны), или на сайте www.binbank.ru.

