БИНБАНК открыл новый офис в Краснодаре
Операционный офис расположен по адресу: ул. им. Атарбекова, д. 22.
Физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.
Режим обслуживания:
Физических лиц
• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 17:00
• Вс.: выходной день
Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).
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