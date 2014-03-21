Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ

Дирекцией Фондовой биржи ММВБ принято решение о включении в котировальный список "А" первого уровня неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций БИНБАНКа серии БО-04 (идентификационный номер выпуска - 4B020402562B от 25.12.2013г.) Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

Биржевые облигации серии БО-04 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой в феврале 2015 года были размещены БИНБАНКом 14 февраля 2014 года. Ставка по первому и второму купону установлена на уровне 12%.

