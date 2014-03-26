БИНБАНК открыл новый офис в Кемерово

Операционный офис «Зимняя вишня» расположен по адресу: проспект Ленина, д.35, пом.104.

Физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и т.п. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.

Режим обслуживания:

Физических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день





Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

