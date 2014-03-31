БИНБАНК продлил срок действия акции: оплата штрафов ГИБДД без комиссий

Моментально оплатить штрафы ГИБДД без комиссий можно через интернет-банк «БИНБАНК-онлайн». Данная акция продлена до 30 сентября 2014 года.

Интернет-банк позволяет с удобством, в любое время совершать регулярные платежи. В частности, оплачивать мобильную связь, услуги интернет-провайдеров и ЖКХ, осуществлять денежные переводы, круглосуточно получать информацию о состоянии счетов, оплачивать кредиты, оформленные в разных банках.



Более подробную информацию о возможностях «БИНБАНК-онлайн» можно получить на сайте или по телефону 8 495 755-50-75 (бесплатно по России).

