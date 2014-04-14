Москомприватбанк возобновил кредитование держателей пластиковых карт

В течение ближайшей недели ограничения на использование ранее установленных кредитных лимитов по картам ЗАО МКБ «Москомприватбанк» будут сняты.



Временное ограничение на использование кредитных средств для держателей карт Москомприватбанка было установлено временной администрацией банка 6 марта 2014 года. С этого момента клиентам стали недоступны установленные ранее кредитные лимиты. Держатели пластиковых карт могли воспользоваться только собственными средствами, размещенными на карточном счете.



11 апреля 2014 года было принято решение о поэтапном восстановлении кредитных лимитов. Кроме того, в ближайшее время Москомприватбанк приступит к выпуску кредитных карт для новых клиентов. На данный момент кредитный портфель по картам банка составляет 23 млрд рублей. До конца мая 2014 года Москомприватбанк планирует увеличить карточный портфель на 1,5 млрд рублей.



Напомним, что 2 апреля 2014 года БИНБАНК заявил о приобретении 100% акций Москомприватбанка у украинского ПриватБанка. Сделка заключается в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса. Стороны намерены закрыть сделку в течение ближайшего времени.



БИНБАНК выступит приобретателем в рамках утвержденной Банком России процедуры оздоровления ЗАО МКБ «Москомприватбанк». В марте 2014 года ЦБ РФ ввел временную администрацию в Москомприватбанк, при этом Банк продолжил работать в соответствии с выданной лицензией. Функции временной администрации по управлению Москомприватбанком были возложены на Агентство по страхованию вкладов.

На общем собрании акционеров Москомприватбанка, которое состоится в ближайшее время, будут избраны новые органы управления. После этого полномочия временной администрации будут прекращены, дальнейшая деятельность Москомприватбанка будет осуществляться под управлением БИНБАНКа.