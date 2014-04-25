Константин Калагин включен в состав Правления БИНБАНКа

Совет директоров БИНБАНКа утвердил руководителя блока крупного корпоративного бизнеса Константина Калагина членом Правления.

В числе основных задач г-на Калагина - развитие и повышение эффективности работы Банка в части обслуживания крупных корпоративных клиентов.

Константин Калагин имеет два высших образования: в 1997 году окончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Бакалавр техники и технологий», а в 1999 году - Ульяновский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

Свою деятельность в банковской сфере начал в августе 2001 года в Сбербанке России (Ульяновск), где за пять лет прошел путь от инспектора по работе с юридическими лицами до начальника отдела инвестиционного кредитования и проектного финансирования.

В феврале 2006 года Константин был приглашен в БИНБАНК на должность заместителя директора департамента кредитования корпоративных клиентов. В июле 2008 года был назначен директором департамента. С июня 2012 года – руководитель блока крупного корпоративного бизнеса БИНБАНКа.

