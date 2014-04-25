S&P подтвердило кредитные рейтинги БИНБАНКа на уровне «В/B»

25 апреля 2014 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги БИНБАНКа на уровне «B/B». Прогноз по рейтингам пересмотрен со «Стабильного» на «Развивающийся».

Согласно рейтинговой шкале S&P «Развивающийся» прогноз означает возможность повышения рейтинга эмитента в среднесрочной перспективе при условии выполнения эмитентом мероприятий, направленных на улучшение характеристик кредитоспособности. В случае с БИНБАНКом таким условием стала будущая успешная интеграция Москомприватбанка (дочернего банка украинского ПриватБанка), о покупке которого БИНБАНК объявил незадолго до рейтинговых действий S&P. По мнению агентства, приобретение Москомприватбанка сопряжено c интеграционными рисками, однако может способствовать укреплению показателей капитализации Банка и расширению его бизнеса.

S&P повысило оценку характеристики собственной кредитоспособности (SACP) БИНБАНКа с «B» до «B+», что отражает повышение показателей капитализации. По результатам 2013 года капитал 1 уровня Банка вырос на 46% с 12,5 млрд руб. до 18,2 млрд руб., что было обусловлено как поддержкой со стороны акционеров Банка, так и текущей прибылью. Учитывая запланированное на 2014 г. увеличение капитала на 4 млрд руб. со стороны будущего акционера Михаила Гуцериева и 5 млрд руб. со стороны основного акционера БИНБАНКА Микаила Шишханова, агентство ожидает дальнейшее существенное улучшение капитализации. Однако, учитывая текущие опасения агентства, что БИНБАНК может столкнуться с трудностями при интеграции Москомприватбанка, оценка SACP была снижена на одну ступень до «B», в результате чего рейтинги Банка были подтверждены на прежнем уровне.

Среди других положительных тенденций S&P также отметило улучшение позиции Банка по рискам. В частности, существенное снижение уровня концентрации кредитного портфеля на отдельных контрагентах и отраслях.

«Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру БИНБАНК намерен в среднесрочной перспективе продемонстрировать свое развитие согласно позитивному сценарию S&P, а именно: поддерживать необходимый уровень капитализации, улучшать качество кредитного портфеля, а также успешно завершить проект по интеграции Москомприватбанка», - прокомментировала Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.

