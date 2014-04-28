В рамках акции клиенты получают возможность совершать бесплатно каждый пятый внешний перевод. Акция распространяется на банковские переводы – как с текущего счета, так и без открытия счета.
«Постоянные клиенты банка должны иметь определенные привилегии, – отмечает директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий. – В рамках акции мы предоставляем возможность бесплатно совершать 20% своих переводов».
Акция продлится до 31 декабря 2014 года.
Подробные условия акции уточняйте в офисах Банка и на сайте www.binbank.ru
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