БИНБАНК увеличил собственный капитал на 4 млрд рублей

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал итоги дополнительного выпуска акций БИНБАНКа, согласно которым собственный капитал Банка увеличился на 4 млрд рублей и составил на 1 июня 2014 года порядка 28 млрд рублей.

Способ размещения акций - закрытая подписка в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед», бенефициаром которой является основатель БИНБАНКа Михаил Гуцериев. Общее количество размещенных обыкновенных именных акций – 9 626 956 штук, форма выпуска – бездокументарная, номинальная стоимость – 200 рублей за бумагу. Цена размещения одной акции составляет 415,50 рублей.

В результате допэмиссии уставный капитал Банка увеличился на 1,9 млрд рублей до 9,3 млрд рублей, а размер собственных средств – на 4 млрд рублей, составив порядка 28 млрд рублей.

Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов теперь контролирует порядка 77,7% акций Банка, Михаил Гуцериев – около 20,6% акций.

