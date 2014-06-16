БИНБАНК приступил к эквайринговому обслуживанию карт American Express и Diners Club

POS-терминалы БИНБАНКа теперь предоставляют возможность организациям принимать к оплате карты международных платежных систем American Express и Diners Club. Эта возможность доступна любым компаниям, с которыми будет подписан соответствующий договор. При этом организации, которые ранее сотрудничали с БИНБАНКом в рамках эквайринга, могут подключить новый сервис, не меняя POS-терминалы.

Обслуживание карт American Express и Diners Club позволяет организациям увеличить число и повысить лояльность клиентов, делающих покупки или пользующихся различными услугами.



