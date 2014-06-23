БИНБАНК запустил продажи страхового продукта «Защита здоровья»

Программа «Защита здоровья» разработана компанией «АльфаСтрахование-Жизнь» на базе накопительного страхования. Приобретая страховой полис, клиент ежегодно получает услугу VIP-уровня check up – комплексное медицинское обследование всего организма, которое можно пройти в одной из лучших российских клиник в удобное время. Проведение всех процедур занимает не больше одного дня. Если в результате обследования у клиента будут выявлены критические заболевания, то страховая компания организует для него лечение в лучших клиниках Израиля, Германии или России.

Программа рассчитана на 7 лет, размер минимального ежегодного взноса клиента составляет 125 тыс. рублей. Если на протяжении всего периода страхования в рамках ежегодных обследований критических заболеваний выявлено не будет, то в конце срока действия договора клиент получит всю накопленную за время программы сумму.

Приобрести страховой полис можно в любом отделении БИНБАНКа в Москве и Московской области.

