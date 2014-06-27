БИНБАНК успешно погасил серию 04 еврокоммерческих бумаг в размере 11,8 млн долларов США

26 июня 2014 года БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 11,8 млн долларов США, погасив серию 04 (ISIN S0949803307) еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком 1 год.

Организаторами выпуска серии 04 ЕСР выступили BCP Securities и ЗАО «ВТБ Капитал». Средства от размещения были направлены на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование внешнеэкономической деятельности клиентов Банка.

Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года. В настоящее время в обращении находятся серии 05 и 06 со сроком 12 месяцев и серия 07 со сроком 6 месяцев на общую сумму 94 млн долларов США. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 6,7%, 7,5% и 6,25% годовых соответственно.

