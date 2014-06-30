БИНБАНК установил лимит по гарантиям предприятиям группы ГАЗ

Лимит по выпуску банковских гарантий на сумму 1,7 млрд рублей сроком на три года установлен предприятиям, входящим в дивизион «Автобусы» группы ГАЗ: ООО «ЛиАЗ» (производственное звено дивизиона) и ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ» (сбытовая структура).

Предприятия будут использовать гарантии с целью обеспечения обязательств в рамках участия в конкурсах и тендерах, а также для подтверждения исполнения своих обязательств по контрактам.

