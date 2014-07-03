Акционеры Москомприватбанка утвердили новый состав совета директоров и новое название банка – «БИНБАНК кредитные карты»

2 июля 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров Москомприватбанка, на котором был утвержден новый состав совета директоров. Председателем совета директоров Москомприватбанка стал президент БИНБАНКа Микаил Шишханов, заместителем председателя – старший вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин. В совет директоров вошли Дмитрий Барбаянов, Игорь Белых, Сергей Качура, Александр Лукин и Алексей Фарафонтов.

Новый совет директоров Москомприватбанка подтвердил полномочия правления банка, председателем которого является Дмитрий Барбаянов.

Также 2 июля акционеры Москомприватбанка утвердили новое название банка – «БИНБАНК кредитные карты». Напомним, что в мае БИНБАНК получил согласие ЦБ РФ на переименование Москомприватбанка, при этом банк продолжит работать как самостоятельное юридическое лицо. На базе бывшего Москомприватбанка БИНБАНК будет развивать свой карточный бизнес. Ребрендинг Москомприватбанка завершится в 2015 году.

БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка в апреле 2014 года. Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса.

