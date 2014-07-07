БИНБАНК повысил ставки и ввел новую линейку депозитов для малого и среднего бизнеса

Ставки по депозитам для МСБ увеличены на 0,1–0,7 процентного пункта в зависимости от срока и суммы.

Новая линейка включает в себя набор депозитов с простыми и прозрачными условиями. Представители МСБ смогут выбрать оптимальный продукт исходя из своих потребностей: максимальный доход, возможность пополнения и частичного снятия средств без потери процентов, капитализация, выплата процентов ежемесячно или в конце срока, краткосрочное размещение средств, возможность конвертации из одной валюты в другую. Также в линейке представлен специальный депозит для саморегулируемых организаций.

Более подробную информацию можно получить, позвонив в информационный центр БИНБАНКа по телефону 8 (800) 555 81 18.

