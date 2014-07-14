Чистая прибыль БИНБАНКа по РСБУ за первое полугодие 2014 года составила 583 млн рублей

Рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 57 %.

Размер активов банка за полгода увеличился на 14%, достигнув к 1 июля 245,3 млрд руб. Совокупный кредитный портфель вырос на 13% – до 131,6 млрд рублей. При этом объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 20%, превысив отметку в 24 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель также продемонстрировал рост – на 12% до 107,5 млрд рублей.

Размер привлеченных БИНБАНКом средств от частных лиц с начала года увеличился на 24%, составив на 1 июля 128,6 млрд рублей. Объем средств корпоративных клиентов, размещенных в банке, за полгода вырос на 14% - до 62,4 млрд рублей.

БИНБАНК продолжает планомерное увеличение собственного капитала, размер которого на отчетную дату составил 29,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%.

