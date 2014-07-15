В БИНБАНКе стартовала акция «Здоровье превыше всего»

Акция рассчитана на держателей пенсионных карт БИНБАНКа. Расплачиваясь картой во всех аптеках России, на счет карты будет возвращаться 5% от суммы каждой покупки. Акция действует до 31 декабря 2014 года включительно.

Держателем карты на базе MasterCard Standard может стать любой гражданин, достигший пенсионного возраста. Карта позволяет получить оперативный доступ к пенсионным средствам: с ее помощью держатель может оплачивать товары и услуги или снимать наличные в банкомате. Комиссия за снятие наличных с пенсионной карты в банкоматах БИНБАНКа не взимается. Кроме того, раз в месяц клиент может снять средства без комиссии в банкомате любой кредитной организации. Важное преимущество карты заключается в том, что на остаток средств на счете начисляются проценты. Пенсионеры имеют возможность получать доход в размере 6% годовых при остатке свыше 10 тыс. рублей и 4% годовых – при остатке от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр БИНБАНКа по телефону 8(800) 200 50 75.

